印度新冠肺炎疫情持續失控，全印各地加護病房及氧氣皆供應不足，許多重症患者無法獲得治療，大量確診病患癱瘓原已負擔過重的醫療系統；9歲的雅思蜜塔在此波疫情中，失去的親愛的父親，而雅思蜜塔的母親也在母親節前夕，不得不成為一肩扛起家庭的單親媽媽。

雅思蜜塔和父母與姐姐一起生活在班加羅爾貧民窟，她的父親穆魯干在製造香燭的公司打工，母親雅慕達瓦莉則是擔任家庭幫傭貼補家用，但穆魯干開始出現咳嗽、發燒、疲累等新冠肺炎症狀。穆魯干是家中主要收入來源，因此，他並沒有和家人說他的症狀，深怕會嚇到家人，醫生診斷後發現穆魯干體內的含氧量已大幅下滑，肺部完全受到感染，一天之內帶了穆魯干到10家醫院，但是沒有一家醫院還有床位。最後，他們在一家公立醫院找到床位，但雅慕達瓦莉沒有錢，為了能夠讓丈夫入住，她到處周轉了4萬盧比。

雅思蜜塔和家人在家中期待父親病情好轉，但令人難過的，她們收到了任何人都不想聽到的消息。醫院來電通知他們穆魯干剛才因氧氣不足而過世，而且院方必須按照政府規定立即將遺體火化，家人無法和過世的病人道別。

印度世界展望會目前正為當地93個脆弱地區，緊急提供製氧機、病床組及其他醫療相關設備給150個醫療單位；台灣世界展望會也透過「飢餓三十人道救援行動」愛心募款，援助印度抗擊疫情，搶救印度疫情，讓發生在雅思蜜塔一家的悲傷故事，不再出現；愛心服務專線：02-21751995或洽台灣世界展望會官網。

(中時 )