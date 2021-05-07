香山地區有民眾在今年1月聞到住家附近有異味，警方接獲檢舉後歷經2個多月調查，發現竟然是間企業化大麻工廠，在今年3月底一舉破獲連姓主嫌為首的6人製毒集團，現場查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，市價近5億元，是新竹市警局史上破獲最大大麻毒品案，也是今年北部最大室內大麻工廠。

警方調查，連姓主嫌刻意選擇縣市交界的偏僻處所承租民宅，投入高額資金建置大麻栽種工廠，並聘請4人擔任種植者、大麻成品封裝者及保全，企業化分工經營大麻工廠，原本預計3月底收成販售夜店，並賺取暴利。

經2個多月蒐證監控，警方3月22日於香山區民宅查獲連姓主嫌等3人，現場查扣大麻活株1540株、乾燥大麻成品7公斤及大麻香菸880支，另查扣植物生長燈66組、培養土36包、大型水冷式通風設備、乾燥機及封口機等栽種大麻器具。

警方查扣後要將大麻活株倒立風乾以便秤重，由於大麻活株數量十分龐大，風乾需高達1周時間，警方大嘆「實在太久了」。新竹市第三分局偵查隊靈機一動，想到新竹最厲害的就是製作米粉技術，趕緊聯繫轄內米粉工廠協助用機器將大麻風乾，短短4小時即搞定。

秉持除惡務盡原則，第三警分局持續向上溯源，並會同新竹市警局刑警大隊及刑事警察局偵三大隊等單位，3月30日查獲黃姓共犯等2人，4月15日再查獲1名陳姓金主，徹底瓦解該毒品犯罪組織。

近日整起案件終結起訴，7日新竹市警局舉辦破案記者會，警政署長陳家欽到場慰勉破案有功人員，並表示警方即時在70天內破獲此案，有效阻止毒品流入市面，查扣的大麻植株原本可製作成8萬支大麻煙，也讓民眾倖免於大麻毒害。

法務部長蔡清祥也指出，近期破獲大麻案件數量多，根據警方調查發現是有心人士在網路上拍攝大栽種大麻教學影片，未來也將全力追緝幕後主使者以及是否有煽動犯罪的嫌疑，此外，因應新興毒品眾多，未來也要分析毒品化學序列，只要化學序列相似的，就要列入毒品查緝範圍。

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(中時 )