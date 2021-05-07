今日天使與光芒繼續對決，稍早天使宣佈釋出名將普侯斯(Albert Pujols)，所以先發一壘手仍由沃許(Jared Walsh)擔任，而第二棒指定打擊則是大谷翔平，大谷翔平在昨天以投手身份上場投了5局，飆出7K無失分好成績，今天再以打者之姿上場。結果他馬上就繳出好表現，敲出本季個人第10轟，追平紅襪馬丁尼茲(J.D. Martinez)、勇士阿庫尼亞(Ronald Acuña Jr.)並列全壘打王。也超越2004年松井秀喜在洋基打下10轟的日本最快紀錄！

Shohei Ohtani, President, Pitchers Who Rake Club.💣



Nice job Mark Gubicza on the prediction. pic.twitter.com/dW64vNYl09 — Rob Friedman (@PitchingNinja) May 7, 2021

今天這支全壘打來自第３局，而這局他的全壘打也剛好幫天使拉大比數，因為首分也是從這局開始，先是隊友拉格斯(Juan Lagares)敲出打點送隊友得分，之後就輪到大谷翔平，首棒打者佛萊徹(David Fletcher)先上壘包，接著面對光芒先發投手麥修(Colin McHugh)，大谷翔平奮力一敲擊出右外野428英呎特大號2分全壘打，也讓天使來到3：0領先。

之後在4到6局天使投手都沒有失分，直到第７局上半光芒靠著捕手祖尼洛(Mike Zunino)轟出左外野陽春炮把比分追到１：３，而此時大谷翔平共計3打數敲出一轟，可惜吞下兩次三振，但他的全壘打含金量仍非常高，很有機會為天使拿下本場比賽勝利。

但8局上風雲變色，光芒靠阿羅桑瑞納(Randy Arozarena)和馬格特(Manuel Margot)連續敲出安打把比分追到3：3平手，這時壘上還有一名跑者，天使投手麥克梅爾斯(Mike Mayers)被換下場，兩隊重新開始。不過接替投手接連投保送和暴投，加上野手守備失誤，讓光芒擴大比紛來到5：3，天使全場首度落後，使得他們再換投，而接著光芒攻勢一發不可收拾來到8：3，也幾乎鎖定比賽勝利，不過大谷翔平於8局下揮出敲到壘包的安打，使他安打來到兩支。

(中時新聞網)