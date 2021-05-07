A股7日半日收市個別發展。上證指數半日收報3,455點，漲14點，漲幅為0.42％，成交額為人民幣（下同）2,479.54億元。

香港信報報導，深成指7日先漲後跌，半日收報14,158點，跌52點，跌幅為0.37％，成交額為2,808.24億元。

滬深300指數半日收報5,070點，漲9點，漲幅為0.19％；創業板指數報2,974點，跌39點，跌幅為1.32％。

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(工商 )

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