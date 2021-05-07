滬指半日漲14點 深成指跌52點 12:222021/05/07 工商 楊晴安 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 A股7日半日收市個別發展。上證指數半日收報3,455點，漲14點，漲幅為0.42％，成交額為人民幣（下同）2,479.54億元。 香港信報報導，深成指7日先漲後跌，半日收報14,158點，跌52點，跌幅為0.37％，成交額為2,808.24億元。 滬深300指數半日收報5,070點，漲9點，漲幅為0.19％；創業板指數報2,974點，跌39點，跌幅為1.32％。 A股開市靠穩 滬指漲5點深成指漲33點 《半導體》美科技股反彈 台積電挑戰600元 (工商 ) #收報 #半日 #漲幅 #額為 #深成指 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 電子股人氣急凍 成交占比近五年新低 04:102021/05/07 財經要聞 台股周線終結連6漲 周量爆逾2.6兆元天量 13:142021/05/07 財經 恒指半日漲149點 舜宇跌近半成 13:002021/05/07 財經 《國際金融》旅遊石油股攪局 歐股收低 09:272021/05/07 財經 政治掃黑 劍指小英 04:102021/05/07 時論廣場 《類股》反壓土石流 水泥股全跌 13:082021/05/07 財經 《美股掃瞄》美就業報喜 道瓊再創新高 09:102021/05/07 財經 《商情》公債殖利率下滑 紐約期金重返1800美元 09:442021/05/07 財經 飛越44％ 上市當沖比再創新高 04:102021/05/07 財經要聞 《台北股市》台股收復萬七登月 布局選低本益比族群 16:502021/05/07 財經 《盤後解析》台股長紅 下周挑戰17500 14:332021/05/07 財經 財經熱門新聞 破天荒！長榮1天暴賺4億 首季EPS 7.04元天價 - 財經 張聰淵發跡鞋廠曝光 隱身雲林小村 鄰居驚：不知是首富 - 財經 台灣首富張聰淵超神祕 千億集團藏在稻田間無人知 - 財經 台積賺不到萬元落跑 男大生靠這招用30萬狂撈千萬 - 財經 美國非農數據令人失望 成長26.6萬遠低預期 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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