勇士當家球星柯瑞7日繼續展現強大三分外線火力，全場投21中11，含三分球投13中6，貢獻全場最高34分，外加7助攻、4籃板，帶領勇士118比97轟垮來犯的雷霆，這是柯瑞連5場得分破30，也是他本季第35場得分破30，進攻火力相當驚人。

打完上半場，勇士取得61比49領先，上半場拿到17分的柯瑞，來到第3節火力全開，單節就拿17分，也讓個人得分連5場破30，幫助勇士逐漸擴大領先差距，末節甚至領先到20分，也讓勇士總教練科爾順勢讓柯瑞末節好好休息沒打。

柯瑞能在生涯第12個球季，交出35場比賽得分破30，史上只有喬丹(44場)與布萊恩(36場)比他還多，靠著灰熊今天爆冷以97比111輸給活塞，勇士也以34勝33敗獨占西區第8，卻僅領先灰熊0.5場勝差，兩隊很可能在附加賽交手。

勇士今天除了柯瑞，二年級後衛穆德單場投進7顆三分球、獨拿25分，完全取代烏布雷因傷缺陣的得分空缺，威金斯18分，普爾14分，貝茲摩13分；雷霆以傑洛米23分最高，貝茲利也有22分，苦吞5連敗的雷霆，早已無緣季後賽了。

(中時 )