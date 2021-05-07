黑道進入民進黨 蔡英文首道歉：未落實排黑條款

民進黨前黨員趙介佑「黑歷史」曝光後，引發社會對民進黨「黑化」的質疑，民進黨主席蔡英文總統5日就入黨審查未落實「排黑條款」，造成社會紛擾、辜負支持者期待，首度道歉。蔡今(7日)也召開全國黨部主委會議，對此，國民黨前立委陳學聖在臉書寫下，民進黨各地主委進京「勤王」，就知道這波黑道之亂，準備告一段落，船過水無痕，但也因此，很清楚看到下半場蔡英文的結局。

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陳學聖7日在臉書表示，「蔡英文不喜歡處理內政，所以給了蘇貞昌專權的機會。不耐煩處理黨務，所以造成派系治黨。不懂社會事，所以有了黑道之亂。政治扣掉這些，還能剩下什麼？蔡英文已悄悄被架空。」

陳學聖表示，「和你打賭，國策顧問黃承國的辭，當有如泰山之重，動也動不得時，就變相等於『加持了』黃承國，如果風波過後，黃承國仍然屹立不搖，大家就會知道蔡英文身邊的『紅人』是誰了？只是這好嗎？」

陳學聖指出，自己看過國民黨全盛時期，雲嘉南、高高屏都是國民黨的天下，當然江湖事也涉的很深，尤其屏東印象令人深刻，二十年過去了，國民黨在這些地區連席立委都選不上，更遑論縣市長，「國民黨犯過的錯、走過的路，民進黨在2016全面執政後沒一樣少過，甚至變本加厲」。最後，他喊話，「難道這就是民眾必須要接受的宿命嗎？這些話也說給即將投入國民黨主席初選的政治夥伴聽...真要銘記在心！」

(中時新聞網)