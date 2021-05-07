桃園市政府警察局交通警察大隊桃園交通中隊莊姓警員，去年6月間發現一輛轎車違停阻礙交通，上前勸導意外被黃姓男子輾壓左腳，此案經莊員提告後，法院依過失傷害罪判黃男拘役10日。事後有網友將影片上傳到網路，網友看後網友看法不一，有人認為莊員態度惡劣，「遇到穿制服碰瓷」。對此，桃園交通中隊今天力挺回應表示，莊員被壓傷腳難免情緒火爆，但說我們碰瓷太過分了，同時也尊重這次判決。

莊姓員警被輾壓左腳爆怒惹眾怒。

據了解，莊姓員警6日見諸媒體報導後情緒激動，一度憤怒轉哀怨向長官請辭，但長官建議他暫時休假幾天，等冷靜後再回來上班。

昨（6日）有一名網友將該事發影片發上臉書社團《我是八德人》，並簡短寫下，「社會來公評，此事件究竟誰對誰錯？」，影片中可見，當時對向駕駛跨越中線，占用到黃姓駕駛的車道，黃男為了安全起見，便違規停靠在路邊等候，不料起步時，沒注意到一旁騎乘警用機車的莊員身影，因而誤輾傷其左腳而不自知，直到莊員鳴起警笛，追上前敲其車窗，黃男才知情。

黃姓男子搖下車窗得知自己誤傷警察後，立刻急忙不斷莊員說「對不起」，但莊員卻怒氣難平，更認為黃男違規在先又肇事逃逸，堅決要法辦，而且語氣相當強烈。而黃姓男子不停為自己辯白，表明自己真的不是故意違規，希望員警能原諒他，黃男緊張地說，「因為是白色的車子」，但員警不理。

下段畫面黃男說：「是你（指莊員）騎得很近」，莊員則回嗆：「阿你知道我騎很近，你還壓（指他的左腳）」，黃男不停地說，「我不是故意的，我真的很對不起壓到你的腳」，但警員卻不甩，一手握著無線電請求支援，並回嗆，「你的腳被壓到你不會生氣嗎？你違規我要諒解什麼」、「沒關係我就依法行事嘛」、「就算你不是故意的我也要告你過失啦，我腳很痛」、「道歉如果有用的話警察就不用幹啦」，並認為黃姓男子的回覆意圖想恐嚇，影片曝光後，引起網友一片譁然。

桃園分局對網友撻伐員警誣告民眾肇逃回應

不少網友留言回應痛罵影片中的員警是「領有執照的流氓」；還有網友發覺，影片中員警先逆向在先，駕駛應該要硬起來反擊；也有網友說，「有點扯！違規停車的人卻沒事！」

對此，桃園交通中隊今天回應表示，莊員當天處理交通事故準備返回駐地，途經桃園區建新街時，發現有一部自小客違停致阻塞交通，莊員立即上前勸導，駕駛黃男於駛離時，車輪輾壓莊員左腳導致挫傷，莊員持驗傷單至轄區大樹派出所提出刑事告訴，基於維護自身權益之主張，桃園地方法院也於今年3月26日依過失傷害罪，判決黃男拘役10日。

(中時新聞網)