台灣預估將在2025年即將進入超高齡社會，居家安心照護的需求不斷提升，2021台灣輔具暨長期照護大展在5月6~9日盛大舉行，新保(9925)此次以「全方位照護服務」為主軸，導入多項AI應用技術，提供長輩更安全安心的服務參與展出。

台灣人口在去年邁入負成長、預估2025年即將進入超高齡社會，每5人有1位是65歲以上長者。新保指出，本次首度公開展示的「光學式非接觸生理量測照護系統」，由新保與台灣AI新創團隊奧比森科技所共同推出，此套系統利用AI技術來進行全時生理照護監測，包含心跳、呼吸、體溫及血氧等，如異常狀態發生或有離床需求時，發出警示通知中控中心及值班人員，透過此系統可以有效降低人力的需求並提高照護的品質，達成全時照護的目標。

新保指出，因應高齡化衝擊與家中照顧或支持人力薄弱，推出運用AI科技並整合服務資源，提供適合銀髮族全方位的智慧照護，提供遠距照護、即時回應與健康管理，貼心的提醒長輩用藥，自動量測上傳雲端紀錄更可省去使用紙本抄寫時容易造成忘記或遺失的問題，如數值異常時，護理師也能適時關心。另外，新推出的「安心照護GPS智慧手錶服務」，提供即時定位、電子圍籬、求救、定點軌跡等功能，家人透過專屬LINE官方帳號能得知長輩所在位置及查詢移動軌跡，更能瞭解長輩生活圈，降低因工作與距離造成子女無法及時關心家中長輩，智慧守護長輩安全。

(時報資訊)