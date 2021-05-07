新光金(2888)旗下新光銀行近年來全力發展數位金融，提供客戶導向的各式數位金融產品及服務，同時搭配生活化的行銷活動以及社群媒體溝通，去年底推出的Omni-U數位存款帳戶(OU數位帳戶)獲得目標客群青睞，今年第1季達成活躍用戶3年倍增的目標，較原訂計畫提前3季。

新光銀行表示，2018年達成第一次數位活躍用戶倍增時，希望三年後能夠再次倍增，而今目前統計，已經提前達成目標。該行分析，去年因疫情降低客戶到分行臨櫃交易的頻率，但對金融服務的需求更大，新光銀行觀察到數位通路已然成為客戶與銀行接觸重要的媒介，因而掌握趨勢，推出OU數位帳戶，新開帳戶中，有一半客戶都是過去從未與新光銀行往來的新客戶，這是讓目標提前達成的重要原因之一。

2020年新光銀行數位活躍用戶較2019年成長35％，連帶使數位收益成長67％；經過分析，數位收益的最大來源基金交易，占總體數位收益超過66％，而網路換匯收益居次，佔整體數位收益約18％；2021年新光銀行將持續以多元數位行銷活動及良好的數位產品服務客戶，雖然疫情可控之後，部分高資產客戶可能回到實體通路享受尊榮理財規劃，但預計今年數位收益及數位活躍用戶仍將有20％以上的成長。

(時報資訊)