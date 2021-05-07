.@boogiecousins ballin' out.



He's got 11 points on 5 for 6 shooting in the first half. pic.twitter.com/X1MIEuxuOp — LA Clippers (@LAClippers) May 7, 2021

「一眉哥」安東尼戴維斯7日才打9分鐘就告背傷提前退場，也讓湖人慘遭快艇118比94慘電，快艇確定本季洛城內戰橫掃湖人，更以45勝22敗重新回到西區第3，跟拓荒者同拿37勝29敗的湖人，8日將跟拓荒者正面交鋒，決定西區第6誰屬。

湖人最不想見到場景在首節出現，安東尼戴維斯三分出手後，不小心扭傷右踝退場，也讓湖人頓失攻守重心，慘遭快艇利用三分砲火，一度擴大領先優勢到24分，上半場打完，快艇65比42領先，湖人先發中鋒德拉蒙半場更是得分掛蛋。

來到第3節，湖人官方終於宣布安東尼戴維斯檢查結果，意外的是他並非因為腳踝扭傷，而是背部拉傷提前退出比賽，也讓這場洛城內戰提前宣告沒有懸念，就算下半場湖人怎麼苦追，雙方差距始終維持在20分上下，湖人幾乎提前投降。

快艇全隊7人得分上雙，其中保羅喬治24分最高，里歐納德也拿15分、8籃板與6助攻，祖巴茲14分，隆多、考辛斯兩名曾披湖人戰袍的球員各有11分，雷吉傑克生與馬可斯莫里斯各有10分，快艇接下來10日才在主場遭遇尼克。

湖人以庫茲馬25分最高，替補中鋒哈瑞爾也有14分。就算明天即將迎來西區第6保衛戰，隨著安東尼戴維斯背傷退場，明天能打機會不高，「小皇帝」詹姆斯也因腳踝傷勢高掛免戰符，連兩天出賽的湖人還要趕往波特蘭客場，一切因素都對湖人很不利。

(中時 )