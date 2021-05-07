海空貨運雙好，中菲行國際物流（5609）董事會7日通過經會計師核閱簽證110年第一季合併財務報告，集團營業額為新台幣69.81億元，較去年同期成長68.1％，稅後淨利為3億元，較去年同期成長207.9％，每股盈餘為2.38元，較109年度同期成長209.1％，僅次於去年第二季，創歷史次高，估第二季會有更好表現。

去年第二季因為處在新冠肺炎醫療物資運送最高峰期，公司做了大量包機業務，當季EPS衝高到3.74元，今年首季能有2元以上數字，也是超好紀錄，也高於去年首季的0.77元。

中菲行4月單月營收26.19億元，年增22.3％，月增12.7％，僅次於去年5月疫情高峰時的27.16億元新高，累計前4月營收為95.13億元，年成長51.4％。

另海空運雙好，前4月海運營收40.07億元，占比由過去的3成攀高到42.1％，營收金額年增84.5％；空運前4月營收達到50.8億元，占比53.4％，年增35.8％。

(工商 )