世界壯年運動會組織委員會7日在台北市政府舉辦成立大會，台北市長柯文哲和新北市長侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員。（台北市政府提供／張立勳台北傳真）

新冠肺炎本土疫情升溫，中央對於疫調資訊與地方政府不同步，讓地方政府很難落實防疫。台北市長柯文哲7日表示，找專家討論看看，把流程優化就好；新北市長侯友宜認為，地方要負責執行防疫，若在疫調資訊上能更快速讓地方掌握，可在第一時間安頓民心。

世界壯年運動會組織委員會今在台北市政府舉辦成立大會，柯文哲和侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員。

面對防疫中央、地方資訊不同步的問題，柯文哲面對媒體提問，他先是抱怨「批評別人都叫我先」，接著回應，到現在為止台灣防疫還算成功，就是把破洞補一補。

柯文哲指出，現在是按照確診者戶籍所當主要疫調單位，這有點問題，如果戶籍在新北市但跑來台北活動，可是新北做完疫調給中央，中央還要判讀有沒有造成影響，有時候通知、有時候不通知，這個流程要想想看怎麼改進，找專家討論看看，把流程優化就好了。

侯友宜認為，從頭到尾都希望中央要跟地方做緊密結合，因為中央訂一個政策，地方是要負責執行，如果在很多疫調資訊上能夠更快速讓地方掌握，地方可以在第一時間安頓民心，更重要的是把後續善後工作快速做好。

他說，因為這是一個危機，我們都很期待今天碰到一些狀況反映給中央，中央也能夠聽進地方的聲音，防疫不要有落差，一起把疫情堵住 才是最重要的方向，希望中央能夠多多體諒，快速提供資訊給地方，讓地方好好努力做事。

(中時 )