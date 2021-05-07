賣淫集團主嫌徐智威與「雞排妹」鄭家純御用律師王啟任勾結，仙人跳醫生、企業主40多人，獲利超過千萬元。（警方提供／袁庭堯高雄傳真）

檢警起出40多份和解書，上面均有律師王啟任印章，驚見嫖客不乏企業主、醫生等社會名流。（警方提供／袁庭堯高雄傳真）

日前曾協助「雞排妹」鄭家純處理知名歌手性騷擾、醫美診所糾紛案的年輕律師王啟任，竟與賣淫集團合作，仙人跳醫生、企業主40多人，逼迫簽下和解書，和解金至少逾千萬元，主嫌徐智威被檢方聲押獲准，王啟任則以5萬元交保。

徐男前年就勾結國三未成年少女，涉嫌媒介性交易後撿走客人的保險套和衛生紙，再恐嚇客人與未成年少女性交，不和解就報警，高雄地院今年4月依恐嚇取財、違反兒少性剝削防制條例等罪判徐男6年。

徐男被判刑後仍不知悔改，與女友杜女和簡姓女友人在包養網站上找尋有意長期包養未滿15歲少女的嫖客，待嫖客上勾，徐男再派出20歲陳姓女子至嫖客指定地點性交易。

雙方完成性交易後，杜女和簡女便會把客人電話號碼交給徐男，徐男再另找一名女性共犯、佯裝是陳女的父母，在律師王啓任陪同下出面，向嫖客謊稱陳女未成年，要嫖客付10萬到100萬元不等和解金。嫖客們礙於身分不便曝光，都選擇付錢了事，與王啓年簽下和解書並收取和解金。

有嫖客懷疑遭設計後報警，檢警在徐男高雄、新北住處及詐欺機房，及王男的律師事務所查扣到40多份和解書，檢方從和解書中驚見嫖客不乏企業主、醫生等社會名流。徐男等人落網後也坦承犯行，但檢方認定他有再犯之虞向法院聲押獲准。王啟任因坦承部分犯行，被檢方諭令5萬元交保。

(中時 )