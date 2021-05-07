立法院會7日3讀通過《貨物稅條例》修正草案，延長節能家電減徵優惠2年，到2023年6月14日止，並拉長中古車汰舊換新減徵優惠實施期限5年，到2026年1月7日止，立委高嘉瑜（如圖）在修正通過後上台發言。（張鎧乙攝）

立法院今三讀通過《貨物稅條例》修正案，現行汽機車汰舊換新，及購買節能家電的貨物稅減徵優惠，將分別延長5年、2年。其中，報廢10年以上汽車、4年以上機車並換購新車，可減徵汽車貨物稅5萬元、機車4,000元。

有關汽機車中古車汰舊換新，及節能家電購買的租稅優惠已於今年初到期。為鼓勵報廢或出口中古汽車並換購新車，以促進相關產業發展及節能減碳，朝野立委在5月3日火速達成共識，針對貨物稅條例延長相關優惠期限，並於今天送院會三讀通過。

立法院今三讀通過《貨物稅條例》修正案，現行汽機車汰舊換新，及購買節能家電的貨物稅減徵優惠，將分別延長5年、2年。（本報資料照）

貨物稅條例修正案一覽表。（政院提供）

三讀條文明訂，汽機車汰舊換新減徵貨物稅延長五年，若報廢10年以上汽車、四年以上機車並換購新車，可減徵汽車貨物稅5萬元、機車4,000元，原本2021年1月8日落日，修法後將延長至2026年1月7日。

值得注意的是，此次放寬機車汰舊換新適用條件，取消使用登記滿一年機車才能申請限制，且報廢、出口中古機車與購買新機車者，不需為同一人或本人配偶、二等親內親屬，若某甲機車報廢，某乙想買新車，就可拿某甲報廢車輛提出申請，盼加速機車汰換速度。

此外，針對節能家電退稅再延長部分，凡購買經濟部能源標章第1、2級全新電冰箱、冷暖氣機、除濕機，每台可核退貨物稅500元至2000元，原本優惠至今年6月中，但政院考量國內四成家電仍為舊型家電，決延長至2023年6月14日，鼓勵民眾汰除高耗能老舊家電。

法案三讀後，國民黨立委曾銘宗表示，延長優惠期間是希望達成節能減碳目標，且為刺激換新，他原先提案延長時間為10年，汽車減稅6萬、機車6千，但後來並未達成共識，但仍希望修法能藉此促進產業發展、增加政府稅收、環境永續發展的多元目標。

民進黨立委高嘉瑜則說，汽機車的汰舊換新只是權宜之計，而貨物稅還是需要進一步通盤檢討，例如汽機車的貨物稅是在民國35年制定，而當初立法初衷是為徵收奢侈稅，問題是汽、機車早已不是奢侈品，若持續徵收不僅不合時宜，也欠缺正當性，因此她將繼續推動全面調降貨物稅。

(中時 )