周傳雄近日推出新作品《傳世音樂上篇》。（寬魚國際提供）

周傳雄年後帶妻小返回上海，原本年初要在武漢舉辦演出，無奈因疫情被迫取消，近期仍投入演唱會籌備，希望7月按計劃在武漢開唱，唱回台灣則尚在計劃中。他趁近日空檔推出《傳世音樂上篇》，傳世音樂為上中下三篇，此次以勇氣為名，搖滾為基底，加入電音、民謠、古典弦樂，東方器樂等各種不同元素，呈現出充滿扎實底蘊與創意的新作品。

首波主打新歌〈流光〉將記憶幻化成粼粼流動的光影，在時間的大海中閃閃發光。特別找了新世代知名情歌創作人張簡君偉製作，兩個世代的情歌聖手相遇格外惺惺相惜，張簡君偉謙稱周傳雄是他的偶像，很多情歌的啟發都來自於周傳雄。面對偶像的製作案，張簡君偉卯足全力提出豐富的想法，想替周傳雄打造絕世的情歌經典，提出的編曲方式華麗大氣，情感澎湃。

但周傳雄笑稱，可能是不同世代對情感的表達方式不同，面對豐富配器的編曲，周傳雄似乎表達不出對回憶簡單直接的閃現，製作人張簡君偉立刻在周傳雄情緒所到之處，現場調整編曲的配置，甚至第一遍主歌就把全部的鼓拉掉，為的就是要抓住流光重現的情感，讓周傳雄能夠化繁為簡，用最純粹的方式，沒有過多的修飾，在回憶虛實交錯的感觸中，唱出生命中難以承受的輕，進而誠實的面對自己。〈流光〉MV已全球上線。

(中時 )