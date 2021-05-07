苗栗分局公館所警方持拘票4日晚間到鍾姓嫌犯家中執行拘提，考量鍾男有攻擊風險，警方備妥防彈衣、臂盾、警棍、辣椒水全副武裝進入嫌犯家中，料鍾男竟持刀棍攻擊警方，遭壓制在地時，持刀戳進公館所長吳國基腹部，但情勢危急之下，吳國基不知已遭刺傷，事發後送醫急救才發現小腸及腹腔都有穿刺傷，手術後仍在加護病房觀察。

鍾男因犯下傷害跟毀損罪遭判有期徒刑，但未能前往地檢署報到，警方持拘票前往鍾男家中執行拘提，研判鍾男具有攻擊性，警方事前全副武裝，備妥防彈衣、臂盾、警棍、辣椒水裝備前往。原以為鍾男只有攻擊性，未料進入房間後一打開燈，鍾男竟持棍棒刀械準備反擊。

由於狀況十分突然，警方迅速擊落凶器將鍾男壓制在地，但過程中，鍾男竟撈起掉落地上的約20公分長的小型武士刀，猛力朝所長吳國基腹部刺去，因吳國基身著防彈衣及S腰帶，鍾男一連狂刺多刀，力道猛烈刺穿腹部，送醫後甚至發現小腸也有多個穿刺傷。

另一名湯姓員警也在過程中擦傷右手，期間吳國基因情勢危急、現場指揮調度，直到消防救護人員檢視傷勢，一掀開衣服才發現腹部竟有傷口，緊急送一開到救治，目前仍在加護病房觀察，預計8日可轉普通病房。

苗栗警察分局分局長楊贊鈞表示，吳國基負傷後仍奮力壓制嫌犯，對於他英勇執法態度及作為給予高度肯定外，另表示警察工作處於高風險環境是不變的宿命，希望能早日康復回到工作崗位。至於鍾男當場即遭逮捕，詢後依加重妨害公務罪等罪嫌移送偵辦。

(中時 )