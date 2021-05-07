福斯集團正尋求外部資金，要在2030年之前在歐洲建造6座電池芯工廠；執行長迪斯(Herbert Diess)並補充表示，不排除與投資夥伴建立合資公司推動在證交所上市。

迪斯在集團公布財報資訊後，對於分析師的提問表示，該汽車製造商無法獨力資助這些新工廠計畫，集團必須尋找新夥伴。

福斯已經對Northvolt增加持股20%，並已收購了該瑞典電池公司在德國Salzgitter市規劃中的電池廠，而Salzgitter市的工廠將在2025年開始組建第二廠。

此後，福斯將在2026年在西班牙、法國、葡萄牙開設工廠，2027年則在波蘭、斯洛伐克和捷克建新廠，然後2030年再新建兩家電池工廠。

執行長希望在未來幾個月能宣布新廠址和新合作夥伴，並且不排除讓這些合作項目進行IPO。

迪斯表示，選項包括與現有電池芯供應商建立合資公司，以及與有強烈興趣的業界和地方政府共同投資工廠。

(時報資訊)