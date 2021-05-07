圓剛(2417)首季營收為12.8億元，年增92.85%，營業毛利為6.8億元，營業利益2.31億元，淨利1.89億元，EPS為0.46元。首季圓剛主要營收占比：視訊傳播產品37%，教育整合產品34%，數位視訊產品29%。

圓剛首季發表的新品包括：1080 FHD網路攝影機PW315及PW310P；PW315承襲前款PW513視訊攝影機，搭載了AI智能人臉追蹤、數位變焦(ePTZ)、降噪、美肌、動態濾鏡等功能，為創作者提供高規格的視訊影像；PW310P則主打自動對焦、簡易設定，為遠端視訊提供快速而便利的方案。

EzRecorder 330高畫質電視遊戲錄影盒則是在元月發表，這是一款具有4K Pass-through、Full HD影像直播錄製的影音擷取盒，不需使用電腦即可進行錄製或直播1080p60影片。此外，ER330支援乙太網路，使用者可自由選擇儲存設備，可將影片直接錄製到NAS或其他外接儲存裝置。最特別的是，ER330提供多種輸入介面，支援新舊遊戲機畫面擷取，玩家透過一台擷取盒就可將充滿兒時回憶的經典紅白機到次世代高規遊戲機的遊戲體驗都保存下來。

(時報資訊)