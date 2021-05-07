連鎖餐飲集團王品(2727)2021年首季合併營收創新高，但因展店使營業費用及折舊增加，使兩岸事業群營益率及整體獲利均較去年第四季下滑、每股盈餘（EPS）1.8元，雖創近6年同期高點，旺季獲利表現低於市場預期。

王品股價4月22日觸及207元，創2017年6月底以來3年10個月高點，因2個月來漲幅達近9成，近日一路修正拉回。受首季獲利不如預期影響，今（7）日開低後賣壓出籠，放量重挫9.58％至151元，截至午盤跌幅仍逾8.5％，在觀光股中表現疲弱。

王品首季合併營收創47.18億元新高，季增9.06％、年增達59.26％。毛利率46.07％、營益率4.99％為近3年同期高點，但低於去年第四季49.11％、5.91％。歸屬母公司稅後淨利1.36億元，季減14.08％，但較去年同期大幅轉盈，每股盈餘1.8元，雙創近6年同期高點。

其中，王品首季台灣事業群營收31.1億元，季增10.9％、年增29.82％，營益率6.43％，低於去年第四季7.11％、但優於去年同期3.71％。中國大陸事業群營收16.08億元，季增5.65％、年增近1.84倍，營益率2.22％，低於去年第四季3.7％，但遠優於去年同期負61.28％。

王品首季合併營收「雙升」創高，但毛利率、營益率及稅後淨利均較去年第四季下滑，法人認為主要由於積極展店，相關費用及折舊攤銷致使營業成本及費用同步增加，IFRS 16「租賃資本化」初期需認列的未支付租賃負債利息較多，亦增加業外財務成本。

不過，王品集團定調2021年「超越顛峰、重返榮耀」目標，規畫在台新展40家店、將總店數推升至330家，並重新調整「西堤」及「夏慕尼」市場定位及商模，力拚透過既有品牌展店優化、推出新品牌雙引擎，達成營收成長15％、淨利率達10％目標。

王品鎖定火鍋、燒肉、中餐品類，預計今年兩岸至少推出5個新品牌，其中，中國大陸已開出四川麻辣鍋「西川霸牛」、和牛火鍋吃到飽「和牛涮」及港式粵菜「金鳳來儀」，台灣則推出燒肉吃到飽「肉次方」，主打台式風味火鍋的「尬鍋」亦預計本月中正式開幕。

(時報資訊)