線上支付系統商Square第一季業績表現意外強勁，周四盤後股價一度大漲6%，目前漲幅收斂為2.16%，報228.80美元。

Square公布第一季營收年增266%，為50.6億美元，優於市場預估的33.6億元，主要受惠於比特幣業務營收大幅成長。

Square表示，第一季來自比特幣交易業務的營收達35億美元，是去年同期的11倍，不過比特幣的毛利僅達7500萬美元，約占其營收的2%。

第一季整體淨利為3900萬美元，經調整後每股盈餘41美分，優於市場預估16美分。

Square第一季整體毛利年增79%，為9.64億美元。

Cash App軟體事業毛利較去年同期大幅成長171%，為4.95億美元。

Square在2013年推出Cash App多功能數位錢包，直接迎戰Venmo、蘋果Apple Pay和谷歌Google Pay等支付平台。Cash App今年3月開始提供客戶即時免費發送比特幣的服務。

Square去年10月買進價值5000萬美元的比特幣，並在今年2月加碼買進1.7億美元比特幣，該公司表示，截至3月31日，其第一季比特幣投資虧損達2000萬美元，但其比特幣投資的公允價值（fair value）為4.72億美元。

執行長多爾西（Jack Dorsey）在業績電話會議上表示，Square將比特幣視為網際網路擁有「原生貨幣」（Native Currency）的潛力，公司希望盡其所能增進該潛力。我們的重點首先是使比特幣成為「原生貨幣」，這解決我們許多業務上的問題，我們完全相信，它將為世界各地的經濟賦權（economic empowerment）創造更多機會。

(時報資訊)