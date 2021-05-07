線上支付系統商Square第一季業績表現意外強勁，周四盤後股價一度大漲6%，目前漲幅收斂為2.16%，報228.80美元。
Square公布第一季營收年增266%，為50.6億美元，優於市場預估的33.6億元，主要受惠於比特幣業務營收大幅成長。
Square表示，第一季來自比特幣交易業務的營收達35億美元，是去年同期的11倍，不過比特幣的毛利僅達7500萬美元，約占其營收的2%。
第一季整體淨利為3900萬美元，經調整後每股盈餘41美分，優於市場預估16美分。
Square第一季整體毛利年增79%，為9.64億美元。
Cash App軟體事業毛利較去年同期大幅成長171%，為4.95億美元。
Square在2013年推出Cash App多功能數位錢包，直接迎戰Venmo、蘋果Apple Pay和谷歌Google Pay等支付平台。Cash App今年3月開始提供客戶即時免費發送比特幣的服務。
Square去年10月買進價值5000萬美元的比特幣，並在今年2月加碼買進1.7億美元比特幣，該公司表示，截至3月31日，其第一季比特幣投資虧損達2000萬美元，但其比特幣投資的公允價值（fair value）為4.72億美元。
執行長多爾西（Jack Dorsey）在業績電話會議上表示，Square將比特幣視為網際網路擁有「原生貨幣」（Native Currency）的潛力，公司希望盡其所能增進該潛力。我們的重點首先是使比特幣成為「原生貨幣」，這解決我們許多業務上的問題，我們完全相信，它將為世界各地的經濟賦權（economic empowerment）創造更多機會。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。