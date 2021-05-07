第一季鋼市景氣熱絡以及鋼價上漲，鋼廠均交出優異的成績單，鋼管大廠美亞(2020)在本業獲利增加以及業外挹注，單季每股賺1.47元，目前表現居鋼廠的前段班。

美亞公布第一季財報，營收13.63億元，毛利率比去年同期上升6.98個百分點至14.56%；營業淨利1.17億元，加上業外利益總計2.45億元挹注，淨利3.27億元，每股淨利1.47元，比去年同期的小虧明顯好轉。去年第二季起台灣鋼市漸止跌，美亞去年第二季起回歸獲利軌道，去年每股淨利1.76元，表現仍相對鋼廠穩定。

目前公布第一季財報，以新光鋼(2031)自結每股淨利2元表現最佳。

受惠國際鋼市火熱，且在鋼價上漲及鋼構、綠能等工程接單暢旺下，新光鋼第一季稅後淨利6.19億元、EPS達2元。新光鋼第一季營收32.34億元，季增20%、年增50.7%；稅後純益6.19億元，季增302%，每股純益2元，較去年同期轉盈。

中鋼集團中鴻(2014)受惠產品量價俱揚，第一季營運大幅成長，單季賺進17億元，每股盈餘1.18元，一季即賺贏去年全年，且比去年同期的虧損大幅轉好。

離岸風電之鋼構廠世紀鋼(9958)第一季每股淨利也仍在1元以上水準。第一季營收16.64億元，營業淨利3.8億元，淨利3.14億元，基本每股盈餘1.06元。

鋼筋大廠豐興(2015)第一季延續去年第四季的旺季效應，單季淨利6.74億元，雖季減4%，但年增32%，單季EPS達1.16元。豐興公司持續看好公共工程、營建等需求持續暢旺，帶動鋼筋、型鋼及棒線等產品線需求增溫。

豐興第一季業績續旺。單季營收78.95億元，季增4%，年增21%；毛利率持穩於13%；營業淨利8.15億元，季增1%，年增29%；淨利6.74億元，季減4%，年增32%，每股淨利為1.16元，高於去年同期的0.88元。

(時報資訊)