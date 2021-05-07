疫情延燒雙北槓中央？ 侯友宜、柯文哲齊批中央應改善

台北市長柯文哲主張施打新冠肺炎疫苗，航空機組人員應該排第一，但遭中央炮轟會成國際笑話。新北市長侯友宜7日表示，不管是柯文哲或中央，面對防疫過程要不斷調整步伐，狀況在哪裡要立即處理。

世界壯年運動會組織委員會今在台北市政府舉辦成立大會，柯文哲和侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員。

柯文哲質疑中央流行疫情指揮中心疫苗接種順序錯誤，機組人員應第一優先，不過，專家反駁，機組員接種排序比守住醫療量能的醫護更優先，恐怕會讓台灣變國際笑話。

侯友宜今表示，不管是柯文哲或中央所訂的方向，我們一直面對的是整個防疫過程要不斷調整步伐，因為危機隨時會發生，訂出來的SOP不可以一成不變。

他指出，今天哪一個地方突然有高風險，已經染疫很嚴重而且可以看到那是危機，那就要馬上調整，包括施打的順序、漏洞如何補足，危機沒有固定說一就是一、二就是二，沒有那回事，狀況在哪裡要立即處理，發現問題要趕快面對、解決，這才是最重要的，中央在訂施打順序，地方首長除了尊重外，如果看到問題出來，我們就要趕快做好調整步伐。

(中時 )