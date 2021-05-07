交通局表示，公兒30「公園兼兒童遊樂場用地」地下停車場新建工程，預計2022年動工，2025年完工。（盧金足攝）

台中市議員邱素貞與國光里長陳雅惠，7日會同市府交通局等人，前往位在東區信義街、立德街、大勇街口的公兒30「公園兼兒童遊樂場用地」會勘，要求興建地下停車場，增加停車空間，改善交通壅塞問題，交通局表示，公兒30「公園兼兒童遊樂場用地」地下停車場新建工程，預計2022年動工，2025年完工，為地上一層、地下三層建築，規畫停車位，汽車208位、機車309位，未來將委外經營。

為紓解台中火車站東側周邊的停車需求，市議員邱素貞積極爭取在東區公兒30用地，興建地下停車場。

邱素貞指出，東區大智路打通後，商業行為快速增加，但周遭停車位一位難求，許多騎乘機車轉搭火車的通勤族就將機車暫停在台中車站前與大智路、武德街連結的計畫道路上，遭市府開單取締，抱怨連連。

邱素貞與陳雅惠7日會同市府交通局專員陳瑞成、建築師李明利等人，前往位在東區信義街、立德街、大勇街口的公兒30「公園兼兒童遊樂場用地」會勘。

邱素貞指出，台中火車站東側周邊停車不足問題嚴重，增加停車空間，是地方人士長期的心聲。她於2018年於議會正式提案，並在總質詢時，要求市府檢討東區公兒30用地等未開闢的停車場用地及閒置公有空地，興建地下停車場，增加停車空間，紓解交通壅塞問題。

陳瑞成說，公兒30「公園兼兒童遊樂場用地」，基地面積約5143平方公尺，地下停車場新建工程，預計2022年動工，2025年完工，為地上一層、地下三層建築，規劃停車位，汽車208位、機車309位，未來將委外經營。

另外，地上一樓規劃以公園為主題，並設有里民活動中心、IBIKE停靠區、兒童遊戲場。興建總經費約3億多元，將申請交通部前瞻停車場計畫經費補助。

(中時 )