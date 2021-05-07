張鮭魚之亂，讓立委拳頭硬了。日式迴轉壽司日前推出「與鮭魚同名吃免錢」活動，引來全台至少300人改名「鮭魚」，徒增行政浪費。為此，有立委提案修訂「姓名條例」，明訂改名後1年內不得再改名，草案今送立法院會宣讀後確定完成一讀，未來若修法通過，想吃免錢飯的「鮭魚們」得當一整年的鮭魚才有辦法回復姓名。

日本迴轉壽司連鎖店於今年3月推出促銷活動，姓名若與鮭魚同字則全桌免費。消息傳出，有民眾不惜改名為張鮭魚、蔡至高之處榮耀歸於神在地上平安鮭魚祂所喜悅的人、超粗大深海鮭魚王等；有人想一勞永逸，改名「陳○○台灣國慶鮑鮪鮭魚松葉蟹海膽干貝龍蝦和牛肉美福華君品晶華希爾頓凱薩老爺」；有人則創造出全台第一長的名字「陳○○有震天龍砲變身○○○○○於二零二一三月十四日與○○穩定交往中愛妳愛一生一世此生想帶妳一起吃鮭魚」。

面對鮭魚之亂，內政部次長陳宗彥一度表示，這種改名不僅浪費時間，而且會導致不必要的文書工作，民眾應慎重。

國民黨立委廖婉汝則表示，日本現行改名做法，不僅要上家庭法院，還要有「正當理由」，但就算滿足這些條件，裁判官也不一定同意改名。而在日本改名費用約新台幣500元，時間則需2到7週，若是太奇怪的名字，像是發音超級難、看不出來男女、容易誤會成外國人的名字，則須提出有道理的動機才能獲得法院同意。

廖婉汝認為，台灣改名手續並不困難，每年約有10萬人改名，像「鮭魚之亂」如此改名，不僅浪費時間，還會產生不必要的文書作業，民眾應珍惜行政資源並保持理性，因而提出「姓名條例」修正草案，明訂申請改名者於1年內不得再次變更姓名，以減少濫改造成行政資源浪費。

同時，草案也明訂，民眾申請姓名更動，「生效時間」訂為申請日的7天後才生效。廖婉汝強調，這是要增加改名者審慎思考的時間，以避免後悔。

國民黨立委溫玉霞也針對「姓名條例」提出對應修法，她表示，全台有21人改名叫「亮搞玩」，只為了改名後拿身分證去領取1萬元獎金；上百人改名「鮭魚」只為了飽餐一頓，貽笑國際，凸顯現行法定改名程序過於寬鬆，因此提案修正規定每次改名應間隔一年以上。

相關草案今送立法院院會宣讀後，均已完成一讀程序，送交委員會展開實質審查。

(中時 )