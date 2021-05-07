每個人難免有情緒崩潰的時候，有些人會低落很久，不過有些人卻恢復超快，星座運勢網站「星座巫師」分享，雙子座、處女座、天蠍座、摩羯座的人崩潰後會提醒自己儘快復原，不讓自己處在負面情緒太久，情緒轉換比翻書還快。

▍1.雙子座

當雙子座所盼望的事情落空的時候，他們會非常崩潰，但是他們的自制力很強，不會表現出情緒化的一面，也不會放任自己一直處在低潮，會很快調整好心情，絕不會耽誤正事。

▍2.處女座

處女座凡事喜歡親力親為，把所有責任都往肩上扛，不過一個人的能力也是有限的，當他無法負荷的時候也會感覺很崩潰，此時他會趕快尋找釋放壓力的方法，不會讓自己一直處於負面情緒，等到狀態恢復後再重新出發。

▍3.天蠍座

天蠍座的心思很細膩，常常一個人陷入沉思，當他有事情想不通的時候，就會感到很崩潰，這時旁人無論怎麼開導他都沒有用，要等他突然想通，就會立刻把狀態調整好，認真做事。

▍4.摩羯座

摩羯座很常把事情悶在心裡不說出口，如果憋太久還是會感到崩潰，但他們不想讓旁人擔心，也不想要影響到其他人，尤其是不希望自己的好友或親人為自己傷心，他會很快調整好心情，不辜負大家的期望。

(中時新聞網)