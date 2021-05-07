台股大漲逾200點，今日水泥股雖有漲價題材，但仍不敵漲多賣壓，全面回檔修正，二線水泥股跌勢較大，幸福(1108)跌逾5%，信大(1109)、東泥(1110)跌逾3%，台泥(1101)及亞泥(1102)也壓低整理。

台灣區水泥市場每年供給量約在1150萬噸左右，國內水泥廠的產量約占市場的8成、國外進口水泥則占20%。近2年房市表現熱絡，建案去化速度快，再加上台商回流，廠辦需求大增，而高科技業擴廠腳步不斷，水泥需求量增加，推升水泥價格上漲，另外，煤炭價格今年以來，已經從50多美元漲到了70多美元，業者面臨成本壓力，不得不調漲，國內水泥價格已有10多年未曾漲價，漲價已成定局。

而在大陸區方面，大陸當地政府擴大基建項目、政策支持供給側改革，嚴控產能供給下，水泥價格也是維持在高檔的水準，西進水泥業者大陸市場今年第一季營運已恢復正成長，第2季受惠水泥價格續漲支撐下，法人樂觀預期營收獲利表現應可超過首季。

水泥市場價量齊揚，台泥又擺脫虧損的信昌化，將有助於台泥長期的本業獲利，另外，大舉布局電動車商機，有利台泥的長期營運，今日台泥雖然開高，但盤中賣壓出現，目前跌幅約在1.7%左右。

(時報資訊)