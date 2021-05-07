近日，一段「倒奶」影片在網路上瘋傳，引發輿論強烈批評。愛奇藝官方微博發布聲明致歉，並公布了《青春有你3》節目整改措施，包括原定5月8日的「成團之夜」停止錄製和直播，對於已購買商家產品但未使用的用戶，平台和商家共同協商，確保妥善解決，然而，粉絲並不買帳，怒喊退錢。

「倒奶事件」源於4月29日一段被曝光的影片，一箱箱的牛奶被人倒入水溝，而該牛奶正是《青你3》贊助商蒙牛的產品「花果輕乳」。

粉絲透過掃描牛奶瓶蓋上的二維碼，可以為自己喜歡的偶像兌換「助力值」，牛奶買得越多，為粉絲拉抬的助力機會越多，導致粉絲們為爭取投票權，大量購買飲料，而喝不完的飲料，只能被倒掉。

5月4日，北京市廣播電視局已約談了愛奇藝相關負責人，並責令暫停該綜藝的節目錄製。

5月6日深夜，愛奇藝針對近日《青春有你》第三季的停錄風波再次發聲，公開致歉，表示忽視了價值觀導向和社會責任，以及節目缺陷可能產生的嚴重負面影響，為此負全部的責任。

根據愛奇藝的最新整改措施，包括，原定5月8日的「成團之夜」停止錄製和直播，節目組繼續慎重研究並調整節目規則。從即刻起，關閉《青春有你3》所有助力通道。

至於已經購買商家「活動裝產品」但未使用的用戶，平台和商家共同協商，確保妥善解決，相關細則將在《青春有你3》的官方微博公布。

對於愛奇藝的回應，不少網友非常不滿，紛紛留言要求退錢，並批評「爛規則為什麼要無辜粉絲來承受」、「我的錢難道是大風刮來的嗎？」

(旺報 )