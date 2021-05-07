隨著電動車數量上升，充電樁數量明顯未能跟上腳步，民進黨立委趙天麟提案修訂「公寓大廈管理條例」，明訂電動車車主若要在自家停車場裝設充電設備，管委會及區分所有權人，不得再以安全性、電力負載不足等理由拒絕裝設，該草案今已完成一讀，未來若修法通過，預料將成電動車發展的霸王條款。

依照公路總局統計查詢網機動車輛登記數資料，107年電能車輛占總掛牌數車輛比為0.03％，109年提高至0.014％，雖然成長近5倍，但整體占比仍偏低，主要因素，與購買電能車輛後住家是否有充電樁息息相關。

民進黨立委趙天麟指出，現行「公寓大廈管理條例」規定，住戶於維護、修繕專有部分、約定專用部分或設置管線，必須使用共用部分時，應經管理委員會同意。尤其，充電設備若要安裝在社區內，可能涉及設備安全、用電過載、配線穿孔恐損及結構、維管權責歸屬等問題。

趙天麟進一步指出，為解決電動汽車充電樁設置問題，雖然「建築技術規則」在2019年增列停車空間應依用戶用電設備裝置規則，預留供電動車輛充電相關設備及裝置的裝設空間，但對舊有建築而言，新增項目仍不適用，無法解決現有困境。

因此，趙天麟提案修正「公寓大廈管理條例」，明訂電動車車主在自家停車位裝設供電設備時，應事先徵求區分所有權人會議同意，裝置則需符合經濟部標準檢驗局相關安全標準；而區分所有權人除非能提出正當理由，否則不得以安全性、電力負載問題等理由拒絕。

該草案條文也明訂，電動車供電設備設置的費用，應由設置人自行負擔，並須設置獨立電表，電費由使用者付費。

(中時 )