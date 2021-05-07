台股經過前4月大漲近2成之後，5月第一周經過震撼教育，高低相差近900點，今（7）日台股收周線，估計周線仍將下跌約三、四百點，成交值將突破2.6兆元，寫下歷史單周新天量。

台股本周呈現鉅幅震盪行情，指數最高17,546點，最低來到16,647點，高低相差接近900點，法人指出，隨著指數來到萬七點附近，市場逢高賣壓不輕，再加上融資籌碼浮亂，當沖盛行對股價也形成壓力，致航運股、電子股等都出現大幅震盪行情。

電子股今天由台積電領軍回神，類股指數大漲2.5％上下，金融股則持續扮演穩盤要角，類股指數續創高，漲幅約維持在0.7～0.8％之間，至於代表傳產的非金電指數則漲多之後，出現拉回，跌幅也約在0.7～0.8％之間，帶動大盤加權指數大漲逾200點，指數不但收復萬七大關，也站上17,100點及17,200點，讓周線跌勢收斂。

不過，台股今天反彈逾200點，成交值估計只有4,600多億元，低於5日均量及10日均量，各超過5,000億元以上，接近20日線的4,865億元。下周台股須穩健放量，指數才有進一步上攻動能。

(工商 )