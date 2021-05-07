疫情延燒雙北槓中央？ 侯友宜、柯文哲齊批中央應改善

台灣對於航空機組人員居家隔離天數一變再變，台北市長柯文哲妻子陳珮琪稱是怕航空公司倒閉才改3天，這是否是國際笑話。柯文哲7日表示，要改3天也不是不可以，但動線管制辦法、打疫苗順序要調整，最擔心的是政治凌駕專業。

世界壯年運動會組織委員會今在台北市政府舉辦成立大會，柯文哲和侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員。

柯文哲昨指出，台灣疫苗施打順序，若以台灣的特殊防疫模式，應該機組員優先施打，因台灣內部是乾淨的、外面才有感染病例，但一開始機組員觀察14天比照一般旅客，後來從14天變7天加7天，又變5天加9天，再變3天加11天，柯文哲嗆，這個被改掉他不知道，「不要防疫讓政治扭曲專業。」

面對陳珮琪稱是怕航空公司倒閉才改3天，柯文哲今表示，要改3天也不是不可以，但動線管制辦法、打疫苗順序要調整，一定會遇到問題，也有變通的辦法，但變通的辦法還是給專家看過一遍。

柯文哲說，他最擔心就是政治凌駕專業，就是說哪一個立法委員來關說，那些專家都不知道 就這樣被呼嚨過去，結果就出事，出事後大家都不認帳。

他進一步質疑，就提出幾個問題，包括華航、長榮是否用同樣標準，華航跟其他公司標準是否一樣，每次在改規則有沒有專家背書，「這問下去一定倒的」。

侯友宜認為，柯文哲也是善意提醒，因為柯文哲比較在乎很多規矩在訂的當中，多聽專家、學意見，尤其專家、學者每天都在開會，針對不一樣的危機要採取不同的策略跟方向，提出來讓大家覺得是足以讓我們防疫做得更好。

他說，相信柯文哲都是很善意地告訴中央，希望中央面對整個狀況出來的時候，聽聽專家、學者意見，做一個綜和性判斷後，就全力以赴 ，大家用一樣的標準、一樣的方式做嚴格的檢疫，讓我們防疫不要有漏洞。

(中時 )