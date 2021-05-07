中國時報前駐華府特派員傅建中於美東時間6日晨間10時10分在馬里蘭州貝塞斯達（Bethesda）的一家安寧中心去世。 享年83歲。據他的家人稱，他是因心臟病和糖尿病的長期健康問題引起併發症。 他一直過著獨立的生活，直到2021年1月癲癇發作，嚴重限制了他的行動能力。在此之前，他都維持著不間斷的寫作。

傅建中是著名的記者，一生都從事新聞工作。他在師大畢業後任職於中央通訊社擔任華府特派員，駐美期間表現優越，1977年受到中國時報創辦人余紀忠先生的賞識，力邀進入中國時報並擔任駐華府特派員。 任職期間，他可以說是駐華府最資深的記者，深諳美國政策和台美外交關係，幾乎所有派駐美國的大使代表都會向他請益。他和僑界也有接觸，對於活躍於美國政壇的華人亦有深交。與美國涉台官員亦有交往，常能從其中探得一手新聞。

2008年退休之後，他在中國時報持續寫《華府瞭望》、《華府往事》專欄，深入探討台美關係以及他所親歷的外交軼事，直到2019年7月因身體狀況而告段落。他對於國事十分關心，對歷任總統李登輝、陳水扁、馬英九、蔡英文的美中台政策多有針砭。他在專欄「我所認識的蔡英文」中寫道：「衷心期盼蔡英文能為2300萬台灣的生民立命，為台灣的萬世開太平，勿陷他們於萬劫不復之地。」

傅建中的家人對於他的過世甚為不捨，將擇期舉行追悼會。家人並用英文寫了一篇紀念文，如下：

傅建中（Norman）是一位著名的記者，他的大部分職業生涯都在台灣台北的《中國時報》，他負責採訪華盛頓特區的政治新聞，也是中美及台灣關係的專家之一。 除了報導美國和台灣新聞外，他還經常撰寫社論、專欄文章，分析評論台美關係，特別是中國崛起後的美中關係。他的工作和著作也經常引發討論。《中國時報》於1993年邀請卸任的美國總統喬治•布希訪台，傅建中主持並負責翻譯布希的演講。他還報導了柯林頓總統的中國之行，並且是受邀新聞團的成員之一。 他與李潔明（James Lilley）大使保持著密切的友誼，李潔明大使是唯一在台灣和中國大陸負責外交使的美國代表。 他還是趙小蘭的老朋友，當她還是華盛頓特區年輕的新星時，傅建中就首次報導了她的職業成就。

他於2012年獲「佛光山真善美新聞獎」頒發終身成就獎，以表彰他的新聞事業成就，他特地返台前往他以前在高雄的故鄉接受這一卓越的榮譽。 他還是Nightline，CNN和美國之音的常客，為兩岸關係提供意見，尤其是在諸如天安門事件的政治緊張局勢加劇，以及台海局勢詭譎期間，他都會適時在華府提供他的觀點。

傅建中出生於1938年第二個月的第二天，即3月3日，他在中國長大，13歲時失去了母親。 他與天津的許多堂兄，姑姑和叔叔變得非常親密，因此，他們幫助他到了香港，再到台灣，在那裡他讀完了高中，並最終上了大學。 在台灣師範大學，遇到了傅方緯（2013年逝世）及其晚年的夥伴張先莉。 他主修英語和新聞學，對語言尤有興趣。終其一生，除了是作家以外，還是一位出色的敘事者和講故事的人。

傅建中於1966年移民到美國，在夏威夷大學的東西方中心攻讀研究所，專攻美國文學、哲學和歷史專業。在東西方中心期間，他結識了許多擔任高級外交服務職務的朋友，其中包括來自台灣的許多大使。

傅建中的職業生涯始於中央通訊社，是華盛頓特區的記者。 在受到中國時報創辦人余紀忠的賞識，於1977年轉任《中國時報》。余紀忠曾是他的良師益友，他一直與「時報文教基金會」密切合作。 他擔任過基金會首席執行長，其目的是表彰在中國學術界中的成就並獎勵傑出的學者。

他精通中英文，這確實是一項了不起的成就。 在2008年從《中國時報》退休後，他繼續擔任資深記者並在其他雜誌擔任撰稿人，其中包括《世界日報》。他還發表了多篇關於中英文成語的小說，包括《英語無所不談》、《深喉嚨與吹哨的人》和《絞架幽默》。 這三本書是他在《商業周刊》上發表的文章集結。他還幫助朋友和同事將傳記從中文翻譯成英文。 他最著名的譯本是1999年出版的《季辛吉秘錄》，該譯本是英語到中文的翻譯。這些筆錄反映了季辛吉與毛澤東在美中關係方面的對話。

在工作之外，他喜歡旅行和閱讀。 他熱愛中英文小說，他的住所裡堆滿了許多書籍，經常是經典著作和較新的暢銷傳記。 他還經常閱讀新聞，並每天閱讀《紐約時報》、《華盛頓郵報》和《華盛頓時報》以及許多台灣報紙。

作為一名語言學家，他喜歡在他會訪問的國家和地區學習表達方式，並經常致力於完善他的發音。他還喜歡游泳，並且經常在國家新聞俱樂部游泳，直到生活中的健康問題減緩了他的行動能力。他經常前往中國大陸，在大陸，他能夠與幾十年來從未見過的許多表親重新建立聯繫。 他在家鄉天津以外的中國大陸進行了廣泛的旅行，除中國主要城市外，還參觀了兵馬俑和三峽。 他最喜歡的城市之一是布宜諾斯艾利斯，他也愛馬德里，並且對鬥牛著迷。

我們家庭將稍後舉行追悼會，不久將舉行私人火葬儀式。

(中時 )