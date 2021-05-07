有著170公分高挑身材、還是台師大高材生的名模若綺，曾擔任《全民最大黨》助理主持，參加外景綜藝節目《名模出任務》表現也相當兩眼，如今的她事業、愛情兩得意，跟楊昇達穩定交往7年，但近日她上節目透露，過去在情路上跌得慘重，曾交往一任超渣男友，對方把她當女僕使喚，還當她的面牽辣妹上樓開房間，離譜到現場眾人聽完都氣炸。

若綺近日作客《單身行不行》節目，聊到過去有任男友長很帥又幽默，但行徑卻很離譜，某次他們跟一對夫妻以及一名單身男性友人一起到泰國旅遊，單身男竟約她男友去洗泰國浴，若綺當下為了給對方面子，表面上大方答應，回房後問男友是不是真的要去，男方竟然說：「妳剛不是說可以嗎，不要在那邊假掰」，最後還真的赴約。

隔天，若綺情侶檔又被該男帶到一個有些特殊的咖啡廳，裡頭有一群辣妹，都穿低胸，後來發現只要消費點杯飲料，就能跟妹子搭訕，此時這位單身友人鎖定一位胸部豐滿的辣妹，要若綺幫忙搭訕，不料該女走過來，竟指著她的男友，暗示願意跟他一起過夜，讓若綺大傻眼。

沒想到男友竟跟若綺使眼色，要她答應自己跟辣妹共度春宵，她眼睜睜看著辣妹勾上男友，且平常她去牽男友的手都會被用力甩開，當時男友卻是緊牽對方，說道這若綺忍不住淚崩直呼：「心真的很涼」，男方當時還指派她先回去把房間收一收，把她當女傭一樣使喚。

若綺當下哭著回房收拾，拖著行李到飯店大廳，接著男友就帶辣妹上樓開房，但半小時就下樓，她以為對方是良心發現，心疼她在樓下等，沒想到男友表示：「那個女生月經來」，還說這些行為都是經過她同意的，希望她不要自己答應後又在那邊不開心，種種渣男行為讓現場來賓聽了都怒爆，直言「這種人不值得流眼淚」，也慶幸若綺在那一任之後，遇上現任男友楊昇達，到現在交往了7年，感情仍然很好。

(中時新聞網)