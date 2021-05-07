《中國時報》前駐華府特派員傅建中今(7日)病逝華府，享壽83歲，其對於美國政治、外交，有著長期而深入的了解，不少人士今也在臉書懷念他。戰略學會研究員張競今就表示，自己一直是傅先生專欄的忠實讀者，在2017年時，難得看到傅先生會用錯字，因此提出來談談，過沒多久對方立刻加以更正，讓他直呼「確實是求真求實之文士」。

張競2017年4月30日在臉書分享一篇傅建中在《中時新聞網》的文章─「華府看天下：傅建中》馬英九華府行 餘波盪漾」，並提到從小就是傅先生專欄的忠實讀者，難得看到傅先生會用錯字，「那個掃把星的拼音是jinx，不是jink，經常有人用錯」，並提出相關說明。

沒想到過了不久，傅建中有所回應。同年5月7日，張競在自己另一篇貼文指出，「上週曾經貼文提到，我從小就是傅建中先生忠實讀者，難得看到其文稿所引英文有誤，因此才會提出來談談。傅先生確實是求真求實之文士，筆誤之處，在今日另發稿件時，特別加以更正，可見其並不諱言此事，更不會文過飾非。」

張競在該貼文中並指出，傅先生「馬英九華府行，餘波蕩漾」一文刊出後，馬總統辦公室立即去函《中國時報》，作出若干說明，而傅未對前述來函有所回應，反而為稿件中英文字辭筆誤提出說明。張競說，當時朋友問他對此何看法，他謹以打油詩表達感謂：「人間是非何其多，行止聽任他人說，在世尚可爭功過，身後史家來裁奪！」

回想起當年的這件事情，張競今天說，「傅先生果真長者風範！傅先生安息吧，謹此致唁！」

(中時新聞網)