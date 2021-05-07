國民黨今天正式公告黨主席選舉辦法，規劃6月3、4日領表及7、8日登記，7月24日投票。被問到是否會在5月底宣布參選黨魁，智庫副董事長連勝文今天表示，他持續在各地拜訪很多朋友，了解黨內同志的想法，日後會綜合所有意見再決定。至於傳出前高雄市長韓國瑜將宣布不選黨魁，連說，他不知道，但他相信韓國瑜是位有號召力且具影響力的前輩。

國民黨公告黨主席選舉辦法後，黨內有意參選者進入攤牌階段，現任主席江啟臣已宣布爭取連任，孫文學校總校長張亞中也有意參選，但不滿登記時需繳交高額保證金，而前黨主席朱立倫則力打「團結牌」，努力促進黨內「合作分工」，智庫副董事長連勝文勤走基層，為參選備戰。

傳出前高雄市長韓國瑜因家人反對，將宣布不參加今年黨主席選舉，不過，前高雄市新聞局長王淺秋今天否認，強調沒這件事情，韓也不會在今天有任何宣布。

被問到是否知道韓國瑜不選，連勝文說，他不知道，更無法評論不知道的事情，他也說，韓國瑜不管參選與否，相信都是對民眾有號召力、對國民黨有影響力的前輩，尊重韓的想法。至於朱立倫拋出願和江啟臣合作，媒體詢問，這是否意味協調一人參選，連說，這部分他不清楚。

連勝文指出，他持續不斷地在各地拜訪很多朋友，也利用機會了解黨內同志的想法，這樣的回饋對他而言很重要，他會綜合所有意見，特別是地方上朋友的看法和他們在意的事情再決定，將按照自己的步調在做準備。

(中時 )