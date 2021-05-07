聚餐費該如何平分，算不好恐讓友誼瓦解。一名網友分享，5人聚餐吃了2500元，按理說每人要支付500元，但其中一位朋友拿出七折折價券，使得總金額省了750元，因此便不願再多付錢，此事引發熱議，有網友覺得有吃就該付錢，這麼計較大不了不用券；有些人卻認為他幫大家省錢，不出錢蠻合理的。

一名網友在臉書社團《匿名公社》分享奇葩故事，前幾天和朋友們聚餐，帳單總金額為2500元，五人平均分配，照理說每個人要各出500元，不過，其中一位朋友卻在結帳時，拿出一張七折折價券，讓帳單金額最後變成1750元，省了750元。

該網友表示，拿出折價券的朋友認為，他已經讓整筆餐費省下750元了，因此不願意再多付錢，讓另一位朋友相當不滿，但原PO和其他2人卻都覺得這樣還蠻合理，既然大家都有省到錢，就不需要太計較了，畢竟折價券是那位朋友累積點數換來的。

貼文引起討論，不少網友認為朋友的作法沒錯，「原本一人500元，他幫大家省錢一人437元，我覺得他不出錢蠻合理耶」、「他都幫大家省錢了，要是我會很感謝他，不出錢感覺很合理」。也有網友覺得朋友太傻了，他應該直接先跟朋友們各收500元，到櫃台以後再出示七折券，這樣還倒賺250元。

但也有許多網友認為，既然拿出打折券跟大家分享，那就應該將折扣後的錢均分，每個人都付錢，如果那麼計較的話，為何不等自己單獨去吃飯的時候再用？「若我就是折完再平攤，畢竟你自己吃是七折，全部吃也是七折」、「那位朋友有沒有吃？有就付錢，大可不要用折價券，大家一起出500元，很公平」。

(中時新聞網)