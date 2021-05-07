經營台灣本土最大健身品牌「健身工廠」的柏文(8462)受連假及疫情升溫影響，2021年首季稅後淨利「雙降」至0.9億元、每股盈餘（EPS）1.28元。不過，隨著本季新據點陸續開出，公司預期第二季營運動能將顯著回升，全年營運可望逐季成長，帶動獲利再創新高。

柏文首季合併營收9.11億元，季減6.87％、年增4.33％，創同期新高、歷史第4高。惟毛利率30.25％、營益率14.33％，低於去年第四季32.21％、16.41％及同期33.21％、17.68％。歸屬母公司稅後淨利0.9億元，季減23.37％、年減19.85％，每股盈餘1.28元。

其中，柏文首季健身及娛樂服務5.61億元，季減2.61％、年增1.92％。教練課程的運動保健服務3.19億元，季減13.48％、仍年增16.26％。一次收取的入會費0.24億元，季減10.46％、年減44.24％。

柏文表示，首季適逢春節及228連假影響新會員招募及教練課程執行，加上春節前發生部桃群聚感染事件，使獲利未跟進營收創同期新高。不過，「健身工廠」首季雖未展新店，但會員人數穩步增加帶動同店營收成長，3月營收雙位數「雙升」創歷史次高，成長動能已恢復。

展望本季，柏文指出，4月28日順利開幕的「健身工廠」台南市安南廠預售成績不錯，新竹市光埔廠預售反應亦熱，預計6月3日開幕。嘉義縣民雄廠預計17日起預售、6月底投入營運，在3家新據點陸續開幕挹注及同店成長帶動下，可望帶動營收及獲利提升。

雖然近期爆發華航諾富諾群聚感染事件，但柏文指出，財政部統計今年前2月全國健身中心及健康俱樂部總營收26.05億元，在去年同期未受疫情影響下仍成長14.5％，顯見後疫情時代台灣民眾從事付費健身運動的需求不減。

柏文今年預計新增達10處「健身工廠」營運據點，第三季預計開出高雄市、台北市及南投縣等3處新據點，第四季則有台中市、高雄市、新北市及桃園市等4個都會區據點，預期在新店動能及同店成長帶動下，今年營運可望逐季成長，帶動全年營收恢復成長、獲利再創高。

同時，柏文今年強化商品銷售，並規畫自實體健身房進軍線上電子商城，首波推出自有品牌商品PW頂級胜?乳清蛋白，並將陸續推出其他滿足會員各種健身需求的優質商品，預期數位通路未來將是開拓另一市場商機的新舞台。

同時，「健身工廠」亦攜手壽險龍頭國壽串聯健康異業、運用Cathay Walker Plus的經驗分累積，可兌換國泰集團點數小樹點，更能用來兌換「健身工廠」提供的超值優惠回饋，共同打造國壽健康便利生活圈，共創雙贏。

(時報資訊)