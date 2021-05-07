台北市長柯文哲日前稱不少縣市首長民調都用買的，今天他與新北市長侯友宜碰面，外界好奇有無聊到買民調話題，柯文哲表示，當然沒有，他也坦承是失言；侯友宜說，把民調當啄木鳥，把壞的地方找出來改進。

民調持續低迷的柯文哲日前接受廣播節目訪問，他說民調都是用買的，「只是我不肯買」，引發一片譁然。

世界壯年運動會組織委員會今在台北市政府舉辦成立大會，柯文哲和侯友宜共同擔任主任委員，頒發聘書給委員，柯、侯2人碰面，外界好奇是否有聊到「買民調」議題、會不會尷尬，2人異口同聲說「不會」。

柯文哲表示，2人當然沒有聊到，他每天都在檢討，也坦承是失言。

侯友宜指出，他跟柯文哲面對大家外面一些想法跟看法，都表達尊重，尤其有時候別人批評就像啄木鳥，民調有高跟低的時候，就把它當成啄木鳥，啄木鳥把我們壞的地方找出來就改進，改進以後就共同往前走，我們都抱持同樣的心情，面對別人的批評指教，大家一起努力。

(中時 )