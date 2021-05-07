諾富特、華航事件延燒，引發外界對疫苗接種順序的疑慮。台北市長柯文哲日前指應將機組員列為優先，遭指揮中心專家小組諮詢委員李秉穎說「會被國際笑死」，今日李秉穎進一步指出，這就是文字遊戲，我們將防疫人員、機組員列優先，也可以說是第一順位，開打日期也沒有差幾個禮拜。

李秉穎昨接受「周玉蔻嗆新聞」專訪時，周玉蔻頻頻提出各專家、公眾人物說法，指許多人都是馬後炮。周玉蔻指出「有人說為什麼華航機組員沒有早早給他打，這是你的好朋友柯文哲說的」。

對此，李秉穎昨回應周玉蔻，世界上沒有國家把機組員放第一，而是把醫護人員放第一，原因是醫護人員感染後，可能傳染很多人，病倒的話，醫療體系就會崩潰。若新冠病毒明年大突變，我們還要讓機場人員第一個打疫苗，會給國際笑死。

李秉穎昨日的說法引起外界議論，柯文哲隨後又說，若在印度，當然是醫護人員第一優先。台灣在過去一年中有特殊防疫模式，因為台灣內部乾淨、外部才有感染病例。

今日李秉穎進一步表示，這就是文字遊戲，我們都是醫護人員、防疫人員、機組員優先接種，也可以說都是第一。很多國家第一順位都列好幾項對象。台灣醫護人員、機組員的開打日期沒有差幾個禮拜，都是和防疫、有風險的對象有關，防疫車隊、防疫旅館的人也是第一優先，都一樣。對於「笑死」一說是不是太嚴重？他則說，如果是放在醫護人員前面就很怪。

(中時 )