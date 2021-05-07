明道大學休閒保健系同學，帶領團員們體驗銀髮族律動。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

明道大學老師朱州哲現場表演當年法國名將拿破崙打勝戰「刀削香檳」技法，讓馮世寬驚呼連連，課後與老師開心合影。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

雙方經過２天的交流後，未來會在觀光休閒農場、現代化農業人才培育、退伍軍人第二專長培訓，以及榮民之家銀髮竹體能活動等進行合作。（校方提供／吳建輝彰化傳真）

擁有「大鵬部長」稱號的前國防部長、現任行政院退輔會主委馮世寬，日前率領退輔會各處主管到訪明道大學，一行人就休閒農業、友善移居環境、及銀髮族照顧等進行2天1夜的交流，跟一般大學生一樣住在學生宿舍，馮世寬表示，這次帶領退輔會到明道取經，住在校園內，彷彿回到學生時代最美好的回憶。

包含馮世寬、退輔會各處主管、及所屬的16間農民之家主任，共40人在明道大學進行2天1夜的交流，除了學術探討之外，校方也安排古琴、茶文化、風帆及動力艇的體驗課程，更安排參訪彰化二林在地酒莊，二林鎮長蔡詩傑也親自接待，帶著部長認識葡萄酒的原貌，體驗農村風情。

行政院退輔會主委馮世寬表示，退輔會的任務是全心全意做好服務退役國軍官兵，隨著時代快速演進，退輔會的工作型態也必須更多元，因此希望透過參訪交流，讓所有主管們在執行任務時能有新的思維及作法，以不一樣的心態來面對時代變遷的挑戰。

馮世寬強調，明道大學以有機生態校園文明，是規劃休閒樂活宜居環境很好的範本，特別是推動有機農業及青農培育部分，這次2天1夜的交流活動受益良多，住在校園裡讓自己好像再次回到學校充電，收穫良多。

明道大學校長郭秋勳表示，非常榮幸馮世寬主委蒞臨本校參訪交流，雙方經過２天的交流後，未來會在觀光休閒農場、現代化農業人才培育、退伍軍人第二專長培訓，以及榮民之家銀髮竹體能活動等進行合作，讓銀髮族安心安全活動、讓青壯年能發惠農業及休閒保健專業，共創幸福宜居環境的美好願景。

(中時 )