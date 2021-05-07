大甲分局長李建興特致贈康乃馨花束跟蛋糕給警察母親及工友。（大甲分局提供／王文吉台中傳真）

台中市大甲分局「母親節」散發濃濃的藝術氣息。分局長李建興5日率各級幹部及女警媽媽數十人，參訪清水港區藝術中心，由台灣美術文化交流協會理事長楊志文引領解說2021台美國際美術文化交流展，讓女警媽媽們駐足觀賞後，重新為疲憊的身心靈注入活力，舒緩工作壓力，男警們也在參觀之下增添藝文氣質。

台灣美術文化交流協會理事長楊志文表示，「2021台美國際美術文化交流展」參展的國內藝術家，有旅美藝術家、國內各大獎項免審查藝術家、評審及審查委員等。更廣邀LA Artcore、Neo Art League、West coast drawing、台美畫會等14位（美國、澳大利亞、西班牙、日本等）國外藝術家作品來台共襄盛舉，促成在地藝術家與國外藝術家、旅外藝術家的互相交流，提升國內藝術家的國際能見度。

警察單位平時給人的感覺充滿陽剛味，正值母親節將屆，由台灣美術文化交流協會理事長楊志文帶領大甲警分局同仁賞析，讓平時工作備極辛勞的警察同仁可以感受到不一樣的文藝氣息，提升美學讓精神生活更豐富。

今年母親節仍有許多警察同仁犧牲與家人共度佳節的機會，在崗位上戮力從公，分局長李建興特此在藝術中心表揚嘉勉警察同仁在母親節前夕仍為防疫、治安、交通等工作堅守崗位，特致贈康乃馨花束跟蛋糕給警察母親及工友們，感謝在背後默默付出的偉大母親。

李建興也提醒同仁，在工作繁忙之餘，也別忘了多多陪伴及關心母親及家人，並好好照顧自己及家人的健康，讓與會的警察同仁們，感到滿滿溫馨與幸福。

(中時 )