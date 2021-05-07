醫生說過敏反應與個人體質有關，臨床上有人曾對蝦過敏，但卻因為蝦子生長環境、食物導致過敏情形，嚴重者可能造成乎系困難甚至死亡，呼籲有類似過敏反應應盡速就醫。（吳建輝攝）

彰化縣議員陳一惇日前在臉書PO出自己臉又紅又腫的照片，表示蝦子下肚後不到10分鐘就變這樣，又快又急，時不時這樣讓他相當困擾，急診專科醫師張國翊說，過敏反應與個人體質有關，臨床上有人曾對蝦過敏，但卻因為蝦子生長環境、食物導致過敏情形，嚴重者可能造成乎系困難甚至死亡，呼籲有類似過敏反應應盡速就醫。

陳一惇說，過去就曾發生過幾次類似情形，除了紅腫癢、嚴重的時候還會全身無力，相當痛苦，但若是活蝦現煮就不會有反應，猜測可能是蝦子不新鮮導致，因曾求助醫師但僅僅催吐，相當痛苦，後來就不敢再去，現在盡量不吃蝦，避免自己帥氣的臉龐又變成豬頭。

竹山東華醫院院長、急診專科醫師張國翊表示，過敏反應和個人體質比較有關係，除食物外，包括貓毛、狗毛、塵蟎都可能誘發過敏反應，臨床上也有人不曾對吃蝦過敏，卻可能因蝦子生長的環境、食物不同，吃蝦後出現過敏症狀。而食物中毒則多伴隨腸胃道上吐下瀉或發燒、發冷等症狀，與過敏反應不同。

張國翊說，在急診臨床上常見民眾食用螃蟹、蝦子、花生、玉米等類食物引發過敏反應，可能一至二小時內就出現皮膚癢、紅疹甚至嘴唇腫、眼睛腫、臉腫等典型過敏反應，嚴重者還可能造成呼吸困難甚至死亡，呼籲若發現類似過敏反應，應盡速就醫檢查。

(中時 )