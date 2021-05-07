Nike等多個國際品牌因拒用新疆棉花聲明，早前遭遇中國消費者抵制。在此影響下，網購平台天貓上的Nike和adidas在4月銷售額分別按年減59％和78％；而支持新疆棉的中國本土品牌李寧則年增800％。天貓是中國最大的網購平台之一，也是不少品牌商唯一的線上銷售管道，頗具代表意義。

國際評級機構晨星（Morningstar）的數據顯示，4月天貓的運動服裝鞋類銷售額年減11％，而其中Nike（耐吉）和adidas（愛迪達）的銷售額分別年減78％和59％，而也受禁用新疆棉風波影響的日本品牌Uniqlo（優衣庫）銷售額，同樣年減20％。

與此同時，表態支持新疆棉的中國品牌可能是最大受益者。數據顯示，李寧旗下時尚品牌「中國李寧」4月在天貓的銷售額年增逾800％；安踏旗下多個品牌的整體銷售額則年增59％。

中國是許多國際品牌重要的市場。外媒報導，在Nike於2020年5月31日結束的財年中，將近1／5的收入是來自大中華地區。

H＆M集團於2020年發布的一份停用新疆棉的聲明，聲明指公司關注新疆少數民族、宗教議題。這份聲明在3月24日突然被翻出，而觸發這一波抵制潮。

(中時 )