新竹市查獲北台灣室內最大大麻工廠，起出市值5億活株、成品等犯罪物品，法務部長蔡清祥、警政署長陳家欽7日親臨新竹市警局，感謝檢警不眠不休查緝，一舉破獲幕後黑手，同時兩人也特別提到近來民眾關心的組織犯罪黑幫事件，強調會努力查緝，陳家欽更宣布警政署要跟高檢署密切合作，最近就會展開一連串掃蕩工作，絕對會把台灣治安穩定下來。

近期松山分局事件引起全台人民關注，引起警政界高層震怒。蔡清祥在新竹市警局破獲北台灣最大大麻工廠記者會中指出，毒品問題跟組織犯罪黑幫甚至槍枝的犯罪都有密切關係，對於台灣槍枝氾濫問題，檢查系統跟警察都非常重視，前兩天高檢署與刑事局已經協調切合作，對於黑幫猖獗及組織犯罪的嚴重甚至槍枝的氾濫，要接續不斷的努力查緝，來維護整個治安。

陳家欽也指出，警察機關今年查獲28場共7255株大麻，查獲的量特別大，警政署分析所有個案場次，已掌握大麻犯罪趨勢與犯罪模式，已通令全國警察機關查緝。陳家欽認為，毒品、黑道、電信詐欺與槍械為共構關係，只要掃黑就能同時掃到毒品、詐欺與黑槍。

陳家欽也當場宣布，警政署將與高檢署密切合作，最近會展開一連串掃蕩工作，絕對會把台灣治安穩定下來，讓人民有信心，讓台灣是很安全的。

(中時 )