台北股市今(7日)開高走高，在台積電、聯電帶頭衝高，電子、金融以及傳產的航運走揚，鋼鐵股尾盤拉升，終場集中市場加權指數以17285點作收，大漲290.64點，成交值4525億元。

美股周四全面收紅，激勵台股開盤以17032.23點、上漲37.87點開出，指數重返萬七大關，台積電開盤上漲6元，以593元開出，接著一路走升，回到600元，終場收在599元，大漲12元，聯電也開高上漲1.4元，開在52.7元，盤中走高觸及54.1元，同樣開高走高的電子權值股還有鴻海，盤中觸及117.5，大漲5元，漲幅逾4%，指數陸續站回17100點、17200點關卡。

面板族群開高震盪走高，友達、群創雖盤中一度翻黑，但終場群創、彩晶都亮燈漲停，友達也收在今日最高點28.2元，差一檔就亮燈。

航運族群也是開高震盪，長榮終場收在85元，漲幅近5%，陽明漲幅更逾8%，收在91.5元，萬海則收在92.3元，漲幅2.67%。

(中時新聞網)