新北市警察局長黃宗仁致贈女同仁母親節禮物。（新北市警察局提供）

新北市警察局長黃宗仁致贈女同仁母親節禮物。（新北市警察局提供）

新北市婦幼警察隊準備多項好禮送給民眾做為母親節禮物。（新北市婦幼警察隊提供）

母親節將至，新北市警察局透過票選活動，選定下午茶禮券、多功能快煮鍋、迷你空氣清淨機及肩頸按摩枕等4項禮品，提供母親同仁挑選，滿足不同需求，慰勉工作辛勞。警察局長黃宗仁今（7）日親自向所有身兼母職的女性同仁致贈精選溫馨禮品，祝福她們母親節快樂。

黃宗仁表示，每年母親節仍有許多警察同仁犧牲陪伴家人共度佳節的時間，在崗位上戮力從公，備極辛勞，謹此敬表祝福身兼母職的女性同仁佳節快樂，也傾聽了女性同仁的心聲，並給予肯定與積極的回應，希望能在溫馨、感恩、愉快節日裏，讓同仁們倍感暖心。

黃宗仁說，自己的母親當工友養大4個小孩和照顧阿嬤，非常辛苦撐起一個家，所以對各位母親的辛苦，感受非常深。母親已離開33年，當年母親往生時，決定安葬於新北的山上而不是按照家族的慣例安葬在南部，從沒想到當警察的最後一站，會來到新北市服務與媽媽作伴，所以特別提醒大家，一定要好好陪陪母親，孝順母親。

為讓民眾向母親表達心意，凡追蹤新北市政府警察局粉絲專頁、新北市政府警察局婦幼警察隊粉絲專頁或官方IG，在留言區留言、按讚、tag好友及公開分享臉書，即有機會獲得蘋果耳機、知名餐廳餐券、可愛爆表的恐龍多多運動毛巾及運動水壺等多項好禮。

(中時 )