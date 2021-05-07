肌研極潤金緻系列自上市以來，一直是許多有乾荒肌膚問題女性的保養救星，極致潤澤的功效讓網友們用過都大推，保養後肌膚瞬間水潤、變亮，近日新推出「肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜」，特別推薦給乾燥、缺水的肌膚使用。

2021年肌研推出全新「肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜」，將日本樂敦製藥研發出的最強7重玻尿酸保濕精華，注入獨特水凝絲雙層面膜布中，100%輕羽絲結合Q彈水凝露層，雙層結構能吸附大量精華，再完整釋放至肌底。

全新面膜添加7重保濕玻尿酸，包含乳酸菌發酵玻尿酸、微米穿透玻尿酸、3D玻尿酸、吸附型玻尿酸、高效玻尿酸、玻尿酸、水解玻尿酸，給予肌膚滿滿的補水力，為肌膚帶來豐沛且源源不絕的水分，提升肌膚表層含水量，改善乾燥細紋，持續水潤保濕。

肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜。（圖／品牌提供）

「肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜」極輕薄材質能完整服貼全臉，彷彿隱形般柔軟舒適，為肌膚實現全天候水嫩保濕，不管是因為日曬乾燥、或是長時間在冷氣房缺水的乾荒肌，都能立即重現充滿水潤感的透亮美肌。

▍活動

於粉絲團本篇文章的貼文下留言，就有機會獲得小禮物！

★歡樂小活動參加方式：

1. 於FB按讚分享本貼文

2. 於FB貼文留言處呼叫 ＠3個朋友一起來看肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜添加最強7重玻尿酸保濕精華，重現充滿水潤感的透亮美肌！

★獎品內容 ｜ 抽出三名粉絲，每人可獲得肌研極潤金緻水凝絲高效保濕面膜*1盒

★公佈時間 ｜ 2021/5/19

★領獎方式 ｜ 郵寄（限台澎金馬）

★務必切實分享，得獎後需提供「開獎前分享截圖」，無法提供者取消得獎資格，因此建議在開獎後小編檢查截圖之前勿將貼文刪除，以免影響自身權益；若截圖無法證明是在開獎前分享、或是分享並截圖後把貼文刪除而導致開獎後無法提供「開獎前分享截圖」者，皆取消得獎資格。

★本活動如有未盡事宜，主辦單位擁有保留、修改、暫停及解釋活動內容之權利。若中獎人不符合、不同意或違反本活動規定者，主辦單位保有取消其得獎資格及參與本活動的權利，不另行通知，亦不進行候補。

(中時新聞網)