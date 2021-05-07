女童母親表示，看著女兒每天哭著喊痛，心都碎了。（翻攝照片／陳彩玲基隆傳真）

基隆一名年約9歲邱姓女童，3月在安親班上課時，被10多名同學用手放在她頭上，不料，重心不穩摔倒，導致頸部椎間盤纖維破裂，因補習班事後態度怠慢，也不願提供監視器畫面，女童母親憤而提告。

女童媽媽表示，女兒3月5日在補習班學英文，回家後不斷哭著喊頸背痛，調閱監視器後發現，當時26歲英國籍女教師在上課，下令10多名學生將手放在女兒頭上，她重心不穩倒下，同學們跟著倒在她的頸背上，時間長達16秒，就醫後發現頸部椎間盤纖維破裂，看著女兒每天哭著喊痛，心都碎了。

女童媽媽提及，雖然每次看診時，補習班都會有一位老師到現場付掛號費，但補習班負責人都不願坦白面對，拖了2個月，直到她說要發文將事情公開，負責人才願意道歉，但仍堅持不提供監視器畫面，憤而向外籍教師與蔡姓負責人控告過失傷害。

對此，補習班表示，當時狀況是上課在玩遊戲，授課單元是認識身體部位，確實有肢體碰觸，當下有檢查女童身體狀況，都沒有任何異狀，直到課程結束、家屬將小孩帶回後，才接到家長電話指，女童身體不舒服，隔天也一同陪伴就醫至今，並強調，未來女童需要什麼醫療救護，都會盡力協助。

補習班說，英國籍女教師到補習班授課時間約半年，事發後有針對這次事件進行內務檢討，及再教育訓練，也有向其他老師宣導，未來設計遊戲避免肢體接觸，全案已進入司法程序不便給予其他見解。

基隆市政府教育處指出，本案進入司法調查程序，教育處已配合司法程序提供錄影帶等資料，經查該名外籍教師為合法進用人員，目前已請補習班將老師調離現場，並進行「短期補習班不適任人員通報、調查及認定作業流程」通報，後續經蒐證釐清後，若有損害兒少權益，將依罰進行裁罰，並審酌案件情節，通報到全國不適任人員平台。

(中時 )