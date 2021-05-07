「電音天后」謝金燕在歌壇發展超過30年，始終維持凍齡美貌以及曼妙好身材，尤其轉型後，更是各地跨年演唱會、明星演唱會競相邀約的搶手人選，而終於在今天(5/7)，姐姐在社群丟出重磅好消息，宣布今年10月，將在高雄開唱。

轉型成為電音女王、迎接事業第二春的女神謝金燕，在2016年完成《蹦蹦趴巡迴演唱會》後宣布暫別演藝圈，待送爸爸豬哥亮離開、姐姐整理好心情後，於2017年底全面復出，不但發行新單曲，還登上VOGUE國際中文版封面擔任客座編輯，大幅拓展事業版圖。

謝金燕的高雄版演唱會視覺海報上，端出台北場海報爆點「超擬真塑膠假奶」，露兩點宣布開唱。(取材自謝金燕臉書)

謝金燕全面復出後，也揮別神秘色彩，在各社群平台開帳號，經常分享日常、演出穿搭等，這一年來姐姐很努力在健身，曾吐露過程辛苦但「我想要更好的自己！」，如今練出6塊腹肌的她，卻是被問有沒有認真做新歌，讓謝金燕瞬間坐直感受到壓力，但如今看來，這些嚴格的自我要求，可能都是為了現在。

今天謝金燕在IG、臉書等社群帳號，同步貼出多張宣傳照，驚喜宣布好消息，寫下：「是...沒錯...高雄.....姐來了」、「碗都被你們敲破了」，宣布將在今年的10月2號，在高雄巨蛋舉辦《謝金燕turn口罩世界巡迴演唱會》，高雄版演唱會視覺海報上，謝金燕換上她的愛牌MOSCHINO的黑色俐落洋裝，不但大秀美腿，還用特效撕去胸前衣服，露出在台北場海報上造成話題的「超擬真塑膠假奶」，直接「露兩點」，掀起熱議，演唱會未演先轟動。

(中時新聞網)