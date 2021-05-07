國民黨智庫副董事長連勝文中午參加工商婦女會慶祝母親節活動，跟隨「妳是我的花朵」音樂，與在場婦女朋友互動熱舞，引起歡呼掌聲不斷，氣氛熱絡。（連勝文辦公室提供）

國民黨今天正式公告黨主席選舉辦法，規劃6月3、4日領表及7、8日登記，7月24日投票。被問到是否會在5月底宣布參選黨魁，智庫副董事長連勝文今天表示，他持續在各地拜訪很多朋友，了解黨內同志的想法，日後將集合所有朋友的意見，做出非常審慎慎重的決定。

國民黨公告黨主席選舉辦法後，黨內有意參選者進入攤牌階段，現任主席江啟臣已宣布爭取連任，孫文學校總校長張亞中也有意參選，但不滿登記時需繳交高額保證金，而前黨主席朱立倫則力打「團結牌」，努力促進黨內「合作分工」，智庫副董事長連勝文勤走基層，為參選備戰。

連勝文中午參加工商婦女會慶祝母親節活動，跟隨「妳是我的花朵」音樂，和在場婦女朋友互動熱舞，引起歡呼掌聲不斷，氣氛熱絡。

外界好奇連勝文何時宣布參選，連會前表示，他持續不斷地在各地拜訪很多朋友，也利用機會了解黨內同志的想法，這樣的回饋對他而言很重要，他會綜合所有意見，特別是地方朋友的看法和其在意的事情再決定，將按照自己的步調在做準備。

跟隨帶動跳，跳了一身汗的連勝文，會後的聲音幾近沙啞，他強調，他做任何事情都心繫於國民黨的未來，不管是2022年或其他同志的想法，一定會慎重全盤思考，集合所有朋友的意見，做出非常審慎慎重的決定。

傳出前高雄市長韓國瑜因家人反對，將宣布不參加今年黨主席選舉，不過，前高雄市新聞局長王淺秋今天否認，強調沒這件事情，韓也不會在今天有任何宣布。

被問到是否知道韓國瑜不選，連勝文說，他不知道，更無法評論不知道的事情，他也說，韓國瑜不管參選與否，相信都是對民眾有號召力、對國民黨有影響力的前輩，尊重韓的想法。至於朱立倫拋出願和江啟臣合作，媒體詢問，這是否意味協調一人參選，連說，這部分他不清楚。

媒體也問連勝文關於朱立倫稱三接外推是「比較好的結果」，引發失言風波，連勝文表示，朱立倫曾擔任桃園縣長，對於生態、環境應該有自己的想法，他都尊重。

(中時 )