前水利署水文技術組正工程司李榮崇，涉嫌憑藉承辦標案的職務，向楊姓業者索賄60萬元。台北地檢署調查後，認為該筆款項只是借款，李男雖可能有利益迴避的問題，但應不構成貪汙罪，7日偵結處分李不起訴。

檢調獲報，李榮崇2011年間任職水利署水文技術組正工程司，承辦「100年度地下水觀測站井建置維護設計及監造」標案，涉嫌以借款名義向楊姓業者索賄60萬元。檢調去年4月29日發動搜索，約談李男等人到案，檢察官訊後諭令50萬元交保。

北檢後續調查發現，該標案最初承辦人並非李男，業者確定取得標案後，李男才接手承辦，無法證明得標與60萬元有因果關係；另依相關證人證述，是李男詢問業者是否要投資，業者不想，又怕得罪李男，才決定「借」60萬元讓李男去投資。

此外，李榮崇後來有還25萬元給業者，剩下沒還的部分，是因檢調介入調查後，李男及業者擔心再有金錢往來會被誤會，諮詢律師時，律師也建議還款事宜先暫緩，檢察官因此認定這筆錢應真的只是借款，而非賄賂，遂處分不起訴。

(中時 )